Wigan Warriors-Hull K. Rovers: visitados ainda não perderam em casa

CÓD 329 Wigan Warriors 1.07 Empate 24 Hull K. Rovers 4.9

Em jogo da 21.ª jornada da Super League inglesa de râguebi, Wigan Warriors e Hull K. Rovers encontram-se esta quinta-feira no DW Stadium, numa partida que colocará frente a frente o 2.º e o 7.º colocados, respetivamente.Com 28 pontos, o Wigan Warriors tem 28 pontos e nos últimos sete jogos que disputou venceu cinco e perdeu apenas dois. Quanto ao Hull Rovers, conta com 18 pontos e nos últimos sete encontros venceu três e perdeu quatro.A atuar em casa, refira-se, o Wigan Warriors não perdeu nenhum dos oito jogos que disputou e até é a equipa com melhor diferença pontual (+187), ao passo que o Hull Rovers na condição de visitante apenas venceu três dos nove jogos que disputou.Em relação ao confronto direto, o Wigan Warriors venceu o jogo mais recente, quando bateu em fevereiro o Hull Rovers, no reduto do adversário, por 24-10.