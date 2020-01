Winnipeg Jets-Boston Bruins: ação no gelo da NHL

Segundos colocados na Conferência Este, com 70 pontos, os Boston Bruins procuram manter a sua boa temporada na madrugada de sábado, quando pela uma da manhã visitarem o reduto dos Winnipeg Jets, os atuais nonos no Oeste.



Com quatro derrotas consecutivas, as três mais recentes enquanto equipa forasteira, os de Winnipeg esperam que este regresso a casa signifique o final do mau momento, ainda que os registos até sejam inversos, já que 14 das suas 25 vitórias foram conquistadas fora e não em casa.



Quanto aos Bruins, entram em campo após três derrotas seguidas fora de portas, algo que tem sido efetivamente um dos calcanhares de Aquiles da equipa, que enquanto forasteira somou 12 das 29 vitórias que tem até ao momento.



Este será o segundo duelo entre estas duas equipas esta época, com os Bruins a terem a vantagem neste particular graças ao triunfo por 5-4 conseguido há três semanas. Como será desta vez, agora em Winnipeg?