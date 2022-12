Winnipeg Jets-Minnesota Wild: segundo duelo da época entre as duas equipas

• Foto: Reuters

Encontro de equipas da Conferência Oeste da NHL, com os Winnipeg Jets a recebrem na madrugada de quarta-feira a visita dos Minnesota Wild, numa partida entre os quartos e os sétimos da referida conferência.



Com 43 pontos, os Winnipeg Jets têm 21 triunfos e 13 derrotas até ao momento, ao passo que os Minnesota Wild, com 40 contam com 19 vitórias e 14 derrotas. No registo recente, os Jets venceram cinco dos últimos dez jogos, enquanto que os Wild ganharam em sete dos últimos dez.



Em termos individuais, destaques para Josh Morrissey (33 assistências e 6 golos) e Mark Scheifele (20 golos) nos Jets e para Kirill Kaprizov, que nos Wild é o mais forte em tudo: 43 pontos, graças a 19 golos e 24 assistências.



Este será o segundo jogo da época entre estas equipas, tendo os de Minnesota vencido o primeiro duelo por 6-1. Nos últimos cinco, apenas um não teve 6 ou mais golos.

