Winnipeg Jets-Mont. Canadiens: visitantes em último mas a recuperar

Em mais um encontro da sempre emotiva NHL, Winnipeg Jets e Mont. Canadiens encontram-se na madrugada de quarta-feira no Canada Life Centre, numa partida que colocará frente a frente o 12.º do Oeste, com 53 pontos, e o 16.º e último do Este, com 33 pontos.



Apesar de estar afundado na tabela, os Canadiens são das equipas em melhor forma neste momento, com cinco vitórias consecutivas. Nesses cinco jogos, apenas num deles os de Montréal não chegaram ao final do primeiro quarto na frente. Em termos individuais, Nick Suzuki é o elemento em destaque nos de Montréal, com 11 golos e 22 assistências, ao passo que Josh Anderson é o melhor marcador, com 12 tentos.



Quanto aos Jets, têm 53 pontos e estão bem dentro da zona de playoff, mas na fase recente não estão num grande momento, já que venceram apenas um dos últimos seis encontros que disputaram - curiosamente o mais recente. Quanto a individualidades, o destaque é Kyle Connor, com 58 pontos, fruto de 32 golos e 26 assistências. No plano das assistências, Blake Wheeler é o destaque, com 28.



Em termos de confronto direto, os Canadiens venceram os últimos cinco encontros que disputaram diante dos Jets, todos disputados na época passada, referentes ao playoff.

