Winnipeg Jets-Montreal Canadiens: duelo do playoff da NHL

Depois da vitória dos Canadiens na primeira partida, por 5-3, Winnipeg Jets e Montreal encontram-se na madrugada de sábado no Bell MTS Place, em Winnipeg, para a segunda partida da série do playoff, onde muito poderá ficar já encaminhado... ou então mais embrulhado.



Na prática, se os Canadiens repetirem aquilo que fizeram no primeiro jogo, então ficarão com via livre para confirmar o apuramento nos dois jogos caseiros, ao passo que para os Jets a necessidade de vencer é praticamente obrigatória, sob pena de comprometerem ainda mais a sua situação.



Vindos de quatro triunfos seguidos, os de Montreal estão claramente num bom momento, mas a verdade é que também poderão estar algo mais cansados, já que ao contrário de Winnipeg, que despachou os Edmonton Oilers em quatro partidas, tiveram de disputar sete duelos com os Toronto Maple Leafs.



Por fim, de notar que este será o 11.º encontro entre estas duas equipas esta temporada, havendo por agora seis vitórias dos Jets e quatro dos Canadiens - a mais recente das quais já neste playoff. Quanto a golos, foram apontados 67, o que deixa a possibilidade no ar de haver um registo superior a 5.5 no resultado global.