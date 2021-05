Winnipeg Jets-Vancouver Canucks: oitavo encontro da época entre ambas as equipas

Encontro entre equipas da Divisão Norte da NHL, com os Winnipeg Jets a receberem a visita dos Vancouver Canucks, numa partida na qual estarão frente a frente os terceiros e os sétimos colocados nesta mesma divisão.



Com 59 pontos, os Jets entram em campo bem colocados na luta pelo playoff, tendo pela frente uma equipa canadiana que está com menos 16 pontos e bem longe da zona de acesso à fase seguinte, mas que curiosamente tem um registo dos últimos dez jogos igual: apenas duas vitórias nos últimos dez jogos.



Quanto ao confronto direto, em sete jogos, os Jets venceram cinco encontros - três deles nos mais recentes -, tendo apenas cedido os outros dois. Curiosamente, apenas um dos jogos foi ganho pela equipa da casa.