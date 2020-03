Winnipeg Jets-Vegas Golden Knights: na luta pelo playoff

Vindos de vitórias, Winnipeg Jets e Vegas Golden Knights encontram-se na madrugada de sábado no Bell MTS Place, numa partida na qual estarão frente a frente o oitavo e o quarto da Conferência Oeste, respetivamente.



Primeiros na Divisão Pacífico, os Vegas entram em campo com 82 pontos e com um registo de 15 vitórias e 12 derrotas como forasteiro, ao passo que os Jets, por seu turno, são quartos na Divisão Oeste, com 18 vitórias e 14 derrotas como anfitriões.