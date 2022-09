Wisla Plock-GOG: duelo da Liga dos Campeões de andebol

CÓD 383 Wisla Plock 1,85 Empate 8 GOG 2,15

Em jogo do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol, Wisla Plock e GOG encontram-se esta quinta-feira em solo polaco, numa partida que colocará frente a frente o 5.º e o 3.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, o GOG tem uma vitória e um empate, ao passo que o Wisla Plock venceu um encontro e perdeu o seguinte. Olhando ao registo recente, contando todas as provas, o Wisla Plock venceu oito dos últimos dez jogos, enquanto que o GOG ganhou oito, empatou um e perdeu outro.Em termos individuais, destaque para dois nomes: Simon Pytlick, o melhor marcador (12) e assistente (14) dos dinamarqueses; Gonzalo Pérez Arce, o melhor marcador dos polacos, com 12 golos.Quanto ao confronto direto, estas duas equipas encontram-se de novo um ano e meio depois. Na altura, na European League, houve triunfo do GOG por 30-27 e depois vitória do Wisla Plock por 31-26 - que permitiu aos polacos avançar.