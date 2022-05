Wisla Plock-SL Benfica: águias em busca da glória europeia

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Altice Arena recebe este sábado a meia-final da 'final four' da European League de andebol, com um embate entre Wisla Plock e Benfica, no qual as águias procurarão um apuramento histórico para a decisão da segunda prova de clubes da modalidade no continente europeu.



Vindo de um desaire diante do FC Porto, o conjunto da Luz não entra em campo na melhor das fases, mas a verdade é que a campanha europeia merece toda a esperança, já que para trás ficou uma caminhada com um 2.º lugar no Grupo B, antes dos triunfos sobre o Kriens, Lowen, Toulouse e Gorenje. Já o Wisla, primeiro no Grupo A, deixou pelo caminho o Lemgo e o Kadetten.



Em termos individuais, Sergei Kosorotov é o melhor marcador dos polacos nesta prova, com 65 golos, ao passo que Dmitry Zhitnikov é o melhor assistente, com 36 passes para golo. Quanto ao Benfica, Petar Dordic é o homem-golo, com 90, ao passo que Lazar Kukic surge como melhor assistente, com 19 passes.

Por Record