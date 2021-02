Wolfsberger-Tottenham: Liga Europa para tentar travar a crise

A viver uma fase nada positiva no plano interno, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos - perdeu os outros cinco -, o Tottenham procura esta quinta-feira dar uma sapatada na crise, tentando diante dos austríacos do Wolfsberger um resultado positivo que permita dar um passo importante rumo aos oitavos-de-final da Liga Europa.



Sem Giovani Lo Celso e Joe Rodon, José Mourinho ainda não sabe se poderá contar com Sergio Reguilón e Serge Aurier, ainda que seja previsível que a opção passe por fazer alguma rotação, dando jogo a outros nomes menos utilizados, como por exemplo Dele Alli e Carlos Vinícius.



Quanto aos austríacos, apesar de estarem numa liga teoricamente menos competitiva, são apenas sexto no plano interno, com três vitórias nos últimos seis jogos - nos outros três duelos perderam dois e empataram um. Dados que mostram que a equipa de Ferdinand Feldhofer em teoria será um adversário 'fácil' para os de José Mourinho.

CÓD 112 Wolfsberger AC 6.63 Empate 4.46 Tottenham 1.41