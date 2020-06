Wolfsburgo-Bayern Munique: ainda há algo em jogo

Aí está a última jornada da Bundesliga, com Wolfsburgo e Bayern Munique a defrontarem-se este sábado na Volkswagen Arena, numa partida na qual ambas as equipas entram em campo com motivações e momentos algo distintos.



Os visitantes, já campeões, entram em campo para cumprir calendário e provavelmente de olho nos 100 golos no total da época, um registo que alcançarão caso marquem quatro nesta partida. Para mais, os bávaros chegam a este jogo vindos de 15 vitórias consecutivas e 20 jogos seguidos sem perder.



Quanto ao Wolfsburgo, ainda joga uma posição na Liga Europa, sabendo que em caso de ser travado terá sempre de esperar por um deslize do Hoffenheim. Caso não vença e este último conjunto ganhe, aí desce a sétimo e terá de ir a um playoff para seguir para a segunda prova da UEFA.



Por outro lado, e como se não bastasse a excelente fase bávara, o Wolfsburgo vai numa sequência de altos e baixos com quatro vitórias nos últimos oito jogos disputados - todos no pós-retoma -, sendo que no confronto direto terá contra si o facto de ter perdido nos últimos quatro encontros e de não ter ganho em nenhum dos últimos onze.



Por outro lado, o Bayern marcou ao Wolfsburgo nos últimos vinte jogos, tendo sido a primeira formação a fazê-lo em nove dos últimos dez duelos. Irá a história repetir-se, tal como na primeira volta, onde venceu por 2-0?

