Wolfsburgo-Bor. M'gladbach: visitantes enfrentam oponente de boa memória

CÓD 180 Wolfsburgo 2,55 Empate 3,4 Bor. M'gladbach 2,55

Encontro da 10.ª jornada da Bundesliga, com Wolfsburgo e Bor. M'gladbach a encontrarem-se este sábado na Volkswagen Arena, numa partida entre 13.º e 6.º, respetivamente.Em melhor posição, os visitantes entram em campo com 15 pontos, fruto de quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Até ao momento, em nove jogos, marcaram 16 e sofreram 12 golos. Neste jogo, que surge depois de uma goleada ao Colónia, o Bor. M'gladbach não contará com Hannes Wolf, Florian Neuhaus e Ko Itakura.Quanto ao Wolfsburgo, tem 9 pontos, fruto de duas vitórias, três empates e quatro derrotas, numa caminhada na qual marcou 9 golos e sofreu 15. Vindos de um empate e uma vitória, os da casa não contarão neste jogo com Max Kruse e Jonas Wind, tendo ainda Paulo Otávio e Lukas Nmecha em dúvida.No plano do confronto direto, note-se que o Bor. M'gladbach leva cinco jogos sem perder diante do Wolfsburgo, tendo na época passada ganho fora, por 3-1, e empatado a dois em casa. Em ambos os jogos viram-se pelo menos 3 golos, tal como em oito dos últimos dez embates diretos.