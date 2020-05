Wolfsburgo-Borussia Dortmund: equipas incentivadas depois dos resultados na última jornada

Wolfsburgo e Borussia Dortmund defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Bundesliga, num encontro que irá disputar-se à porta fechada devido ao perigo de contágio à Covid-19.



À entrada para esta ronda, o Wolfsburgo posiciona-se no 6.º lugar, com 39 pontos, fruto de dez vitórias, nove empates e sete derrotas, enquanto que o Borussia Dortmund é 2.º colocado, com 54 pontos, após somar 16 triunfos, seis empates e quatro derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Wolfsburgo registou três triunfos (Hoffenheim, Mainz e Augsburgo) e dois empates (Union Berlim e RB Leipzig), ao passo que o Borussia Dortmund somou cinco triunfos (Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Friburgo, Borussia Mönchengladbach e Schalke 04).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos do Borussia Dortmund contra nenhum do Wolfsburgo nos últimos cinco duelos entre as duas formações. Nota: apenas dois dos últimos cinco jogos registou-se menos de dois golos.

CÓD 145 Wolfsburgo 3.79 Empate 3.62 Bor. Dortmund 1.75