Wolfsburgo-Borussia Dortmund: Volkswagen Arena não tem sido um bom 'forte' para os da casa

Wolfsburgo e Borussia Dortmund defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Bundesliga, competição que voltou ao ativo depois de mais de dois meses suspensa, devido ao novo coronavírus.

Ambas as equipas venceram o seu primeiro jogo no 'novo futebol'. O Borussia Dortmund goleou o Schalke por 4-0, com o lateral-português Raphäel Guerreiro em grande destaque, enquanto que o Wolfsburgo bateu (1-2) na visita ao reduto do Augsburgo.

À entrada para esta jornada, o Wolfsburgo posiciona-se no 6.º lugar, com 39 pontos, fruto de dez triunfos, nove empates e sete derrotas, enquanto que o Borussia Dortmund é 2.º colocado, com 54, após somar 16 triunfos, seis empates e quatro desaires - está atualmente a quatro pontos do líder Bayern Munique.

No registo casa/fora, destaque para alguma intranquilidade das duas formações no que ao seu próximo status diz respeito. A jogar no seu estádio, o Wolfsburgo registou, até ao momento, quatro triunfos, seis empates e três derrotas. Já o Borussia Dortmund somou seis triunfos, três empates e quatro derrotas fora do Signal Iduna Park. Número que não serão, obviamente, satisfatórios para os adeptos de ambas as equipas.

Nos últimos cinco jogos disputados entre as duas equipas, de notar para a clara superioridade dos aurinegros que somam quatro vitórias nos últimos cinco duelos.