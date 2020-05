Wolfsburgo-Eintracht Frankfurt: forasteiros não vencem adversário há mais de dois anos

Esta sexta-feira Wolfsburgo e Eintracht Frankfurt arrancam a 29.ª jornada da Bundesliga, num encontro que irá colocar frente a frente duas formações com várias ausências por lesão.

Para este encontro, o Wolfsburgo não poderá contar com Gerhardt, Karamoko, Mehmedi, Paulo Otávio e William, enquanto que o Eintracht Frankfurt não irá ter o contributo de três jogadores, são eles Abraham, Ilsanker e ainda o português Gonçalo Paciência.

À entrada para esta ronda, o Wolfsburgo posiciona-se no 6.º lugar, com 42 pontos, fruto de onze vitórias, nove empates e oito derrotas, ao passo que o Eintracht Frankfurt é 14.º classificado, com 29 pontos, após somar oito triunfos, cinco empates e 14 derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Wolfsburgo registou duas vitórias (Augsburgo e Bayer Leverkusen), um empate (Red Bull Leipzig) e duas derrotas (Shakhtar Donetsk - a contar para a Liga Europa - e Borussia Dortmund). Já o Eintracht Frankfurt somou um empate (Friburgo) e quatro derrotas (Bayer Leverkusen, Basileia - a contar para a Liga Europa -, Borussia Mönchengladbach e Bayern Munique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três vitórias do Wolfsburgo nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, com o Eintracht Frankfurt a sair apenas por uma vez com um triunfo, a 20 de janeiro de 2018, há mais de dois anos.