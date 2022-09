Wolfsburgo-Estugarda: em busca de melhores dias

CÓD 192 Wolfsburgo 2,35 Empate 3,3 Estugarda 2,85

Duelo de equipas da zona inferior da tabela da Bundesliga, com o penúltimo colocado Wolfsburgo a receber a visita do antepenúltimo Estugarda, numa partida entre duas formações que entram em campo com os mesmos 5 pontos.Apesar de terem a mesma pontuação, Wolfsburgo e Estugarda têm registos de época algo diferentes, já que os da casa ganharam já uma partida, ao passo que os visitantes têm os seus pontos todos conquistados por empates.Sem Max Kruse e com Lukas Nmecha e Jonas Wind em dúvida, o Wolfsburgo tenta de uma vez por todas arrancar para uma série positiva, mas a verdade é que na pausa para seleções os dois jogos de preparação que disputou deram mais dores de cabeça do que certezas, já que não venceu nenhum e no último deles foi goleado.Quanto ao Estugarda, tem como baixas Nikolas Nartey e Laurin Ulrich, havendo ainda dúvidas quanto a Borna Sosa e Josha Vagnoman. Como dissemos tem cinco empates em sete jogos, sendo que no encontro mais recente da Bundesliga foi batido pelo Eintracht Frankfurt.Quanto ao confronto direto, na época passada o Estugarda venceu por 2-0 em Wolfsburgo, antes de empatar a um em casa. Em termos estatísticos, apenas dois dos últimos oito jogos entre estas duas equipas tiveram 3 ou mais golos, sendo que em cinco dos últimos sete foi o Wolfsburgo o primeiro conjunto a marcar.