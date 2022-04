Wolfsburgo-Mainz 05: somar pontos para fechar época em alta

CÓD 175 Wolfsburgo 2.43 Empate 3.15 Mainz 05 2.77

Encontro de abertura da jornada 31 da Bundesliga, com um embate entre Wolfsburgo e Mainz 05 no qual ambas as equipas procurarão somar os pontos necessários para fechar as respetivas temporadas da melhor forma.Os da casa, no 13.º lugar com 34 pontos, estão 6 pontos acima da zona de playoff, pelo que um triunfo nesta partida deixaria desde já praticamente selada a permanência. Já o Mainz, atualmente em 9.º com 39 pontos, está a 8 da zona europeia, sendo pouco provável que lá chegue nos quatro encontros que restam.Por outro lado, o Mainz leva quatro partidas seguidas sem ganhar e enquanto visitante apenas ganhou oito dos últimos dez jogos que disputou no campeonato.Quanto ao Wolfsburgo, vem de uma goleada sofrida diante do Borussia Dortmund, naquele que foi o terceiro jogo consecutivo no qual o marcador final dos seus jogos terminou com 3 ou mais golos. Por outro lado, o Wolfsburgo foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco encontros que disputou.Em relação ao confronto direto, os últimos três jogos disputados em casa do Wolfsburgo tiveram todos pelo menos 3 golos, sendo que o conjunto da casa marcou pelo menos 2. Já na primeira volta, em Mainz, o resultado ficou-se em 3-0 para o Mainz.