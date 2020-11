Wolfsburgo-Werder Bremen: séries sem derrotas em teste

Encontro de duas equipas colocadas na primeira metade da tabela da Bundesliga, com o sexto colocado Wolfsburgo a receber a visita do nono Werder Bremen, num embate da nona jornada entre duas equipas que vão em séries de jogos seguidos sem perder.



Os de Wolfsburgo, sextos com 14 pontos, não perderam nenhum dos últimos seis encontros (venceram metade deles), ao passo que os visitantes, com 11, têm também meia dúzia de partidas seguidas sem serem derrotas, com duas vitórias e quatro empates.



Para lá desse registo, note-se que estas duas equipas partilham também o facto de os seus jogos não serem lá muito ricos em golos: apenas dois dos últimos sete jogos do Wolfsburgo tiveram mais do que 3, ao passo que no caso do Bremen essa estatística se reduz a apenas um duelo.



No que a jogadores disponíveis diz respeito, o Wolfsburgo não poderá contar com Josuha Guilavogui e Marin Pongracic, tendo William e Daniel Ginczek como dúvidas. Do lado oposto, Niclas Füllkrug está indisponível e Milos Veljkovic em dúvida.

CÓD 180 Wolfsburgo 1.75 Empate 3.64 Werder Bremen 4.15