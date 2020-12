Wolverhampton-Chelsea: voltar a vencer

Encontro da jornada 13 da Premier League, com o Wolverhampton a receber a visita do Chelsea, num embate que colocará frente a frente o 13.º e o 5.º colocados, respetivamente.



Com 22 pontos, os londrinos chegam a este jogo numa melhor posição, ainda que no último jogo tenham sido surpreendidos pelo Everton, num resultado que ditou a queda na tabela, por troca com Southampton e Leicester.



Quanto ao Wolves, tem menos 5 pontos e também perdeu no jogo mais recente, ao cair perante o Aston Villa por 1-0.



No que a jogadores ausentes diz respeito, o Wolves não contará com Raúl Jiménez, Jonny e João Moutinho, ao passo que os londrinos não terão Hakim Ziyech eCallum Hudson-Odoi, havendo ainda dúvidas quanto a Christian Pulisic.



Quanto ao confronto direto, o Chelsea venceu os dois duelos da temporada passada, primeiro por 5-2 no Molineux e depois por 2-0 em Londres. Nos últimos oito conseguiu marcar sempre, sendo que em cinco dos mais recentes seis foi mesmo a primeira equipa a conseguir fazer o marcador avançar.



A fechar, um olhar às estatísticas, que apontam uma tendência para haver poucos golos, já que nos últimos cinco duelos caseiros do Wolves houve sempre menos do que 3. Por outro lado, o Wolves vai em cinco jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo.