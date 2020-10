Wolverhampton-Crystal Palace: armada portuguesa em bom momento

Arranca a jornada 7 da Premier League, com um duelo entre duas equipas que até ao momento registaram o mesmo percurso no campeonato. Com 10 pontos, fruto de três vitórias, um empate e duas derrotas, londrinos e Wolves apenas estão separados pela questão dos golos, onde são os primeiros a ter vantagem, com 8 marcados e 9 sofridos contra os 6/8 dos de Nuno Espírito Santo.



Vindos de três jogos sem perder, os pupilos do técnico português tentam neste encontro em definitivo abrir caminho a uma série positiva, que permita reaproximar-se da zona superior da tabela. Para tal, NES terá ao seu dispor a enorme armada portuguesa (devem ser titulares pelo menos cinco jogadores nacionais) e apenas conta com a baixa de Jonny.



Do lado oposto, o Palace vem de dois jogos sem perder, mas tem vários problemas para contar, desde os lesionados e já baixas certas Connor Wickham, Nathan Ferguson e Wayne Hennessey, isto para lá das dúvidas em torno de Jairo Riedewald, Tyrick Mitchell e Joel Ward.



Olhando a dados estatísticos, note-se que estas duas equipas têm números algo distintos: se o Wolves apenas teve dois dos últimos dez jogos com mais do que 3 golos, do lado oposto cinco dos últimos seis registaram-nos. Relativamente ao confronto direto, e olhando apenas ao histórico recente, o Wolves ganhou dois, perdeu um e empatou outro. Como será desta?

CÓD 160 Wolverhampton 1.98 Empate 3.19 Crystal Palace 4.25