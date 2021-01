Wolverhampton-Everton: NES tenta regressar aos triunfos na Premier League

O Wolverhampton, equipa orientada por Nuno Espírito Santo, recebe esta terça-feira o Everton em jogo a contar para a 18.ª jornada da Premier League, num encontro em que as duas equipas não irão se apresentar na máxima força devido a algumas ausências.

Para este encontro, os Wolves não poderão contar com o contributo de Raúl Jiménez, Jonny, Marçal e Daniel Podence, sendo que a utilização de Boly está ainda em dúvida. Já os toffees não contam com Allan, Delph e Gbamin, também afastados por lesão.

À entrada para esta ronda, o Wolverhampton posiciona-se no 13.º lugar, com 22 pontos, fruto de seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, enquanto que o Everton encontra-se no 7.º posto, com 29 pontos, após somar nove triunfos, dois empates e cinco derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Wolverhampton registou uma vitória (Crystal Palace), dois empates (Tottenham e Brighton) e duas derrotas (Burnley e Manchester United), ao passo que o Everton somou três triunfos (Arsenal, Sheffield United e Rotherham) e duas derrotas (Manchester United e West Ham).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Wolverhampton, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Everton a vencer apenas um dos três restantes encontros.