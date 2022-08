Wolverhampton-Fulham: duelo em português na Premier League

CÓD 134 Wolverhampton 2.3 Empate 3.2 Fulham 3.05

Num jogo entre duas equipas que são orientadas por treinadores portugueses e com muitos jogadores lusos de cada lado, Wolverhampton e Fulham encontram-se na tarde deste sábado no Molineux, num duelo no qual ambas as formações vão tentar a primeira vitória da época.Ainda assim, a verdade é que o início foi distinto e deu sentimentos distintos, já que o Wolves perdeu diante do Leeds por 2-1, ao passo que o Fulham, apesar de não ter ganho, empatou diante do Liverpool a dois golos.Sem Raúl Jiménez e Chiquinho, dois ausentes para algum tempo, Bruno Lage poderá ainda não contar com a contribuição de Nélson Semedo, Adama Traoré e Toti. Quanto ao Fulham de Marco Silva, Joe Bryan e Harry Wilson são baixas certas, ao passo que Nathaniel Chalobah está em dúvida.No plano histórico, o Wolves leva três jogos a ganhar ao Fulham e quatro sem perder e a marcar pelo menos um golo. Em oito dos últimos dez foi a primeira formação a marcar.