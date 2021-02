Wolverhampton-Leeds United: armada lusa em bom momento

Duelo de equipas a realizar temporadas relativamente similares na Premier League, com o 12.º Wolverhampton a receber a visita do 11.º Leeds United, num embate da 25.ª jornada do campeonato britânico no qual a equipa de Nuno Espírito Santo tentará confirmar uma tendência de recuperação recente, com duas vitórias e um empate nos últimos três duelos.



O problema é que do lado oposto estará um Leeds sempre perigoso e que, apesar de ter perdido na semana passada, venceu três dos últimos cinco jogos, incluíndo triunfos em casa do Newcastle e Leicester. Registos que servem de alerta, até porque o Leeds conquistou 18 dos seus 32 pontos longe de Elland Road.



Por outro lado estarão em confronto duas equipas com estatísticas relativamente distintas no que a golos diz respeito. No caso do Wolves há a realçar o facto de se terem visto pelo menos 3 golos em apenas dois dos últimos sete jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco a primeira equipa a sofrer foi a formação de Nuno.



Quanto ao Leeds - que neste jogo não terá Robin Koch, Rodrigo, Gaetano Berardi, Ian Poveda-Ocampo, Kalvin Phillips e Adam Forshaw -, foi também a primeira equipa a sofrer em seis dos últimos oito jogos, sendo que o registo global de golos, com pelo menos 3 no marcador, se viu em quatro dos últimos cinco duelos. Nesses mesmos quatro jogos registaram-se também tentos de ambas as equipas.



Por fim, um olhar ao confronto direto: o Wolverhampton (neste jogo sem Willy Boly, Raúl Jiménez e Daniel Podence) leva quatro vitórias seguidas, incluíndo a que foi alcançada em outubro, com triunfo fora de portas por 1-0.

CÓD 139 Wolverhampton 2.42 Empate 3.17 Leeds United 2.8