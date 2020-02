Wolverhampton-Leicester: armada lusa liderada por NES procura regressar aos triunfos

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, recebe esta sexta-feira o Leicester, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Premier League, num encontro que coloca frente a frente duas formações com dificuldade em obter triunfos nos resultados recentes.



Nas últimas cinco partidas realizadas, os Wolves registaram um triunfo (Southampton), dois empates (Newcastle e Manchester United) e duas derrotas (Manchester United e Liverpool), enquanto que o Leicester somou duas vitórias (West Ham e Brentford), um empate (Chelsea) e duas derrotas (Burnley e Aston Villa).



À entrada para esta jornada, a armada portuguesa dos lobos, composta por Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho, Rúben Neves, Diogo Jota, Pedro Neto e Daniel Podence, posiciona-se na 9.ª posição da tabela classificativa, com 35 pontos, fruto de oito triunfos, onze empates e seis derrotas, ao passo que os foxes somam 15 vitórias, quatro empates e seis derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Wolverhampton contra apenas um do Leicester nos últimos cinco duelos entre ambas as equipas, tendo-se registado ainda dois empates.