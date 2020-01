Wolverhampton-Liverpool: é desta que o líder perde?

A realizar uma temporada de sonho, com 21 vitórias em 22 partidas disputadas até ao momento, o Liverpool tem esta quinta-feira uma deslocação perigosa ao reduto do Wolverhampton, uma equipa que nos últimos anos, desde que subiu à Premier League, tem habituado os adeptos a surpreender os grandes do futebol inglês.



Privado de Rúben Vinagre e Willy Boly e sem saber se pode contar com Diogo Jota, o Wolves procura nesta partida ser a primeira formação a travar o líder Liverpool, num duelo no qual tentará repetir aquilo que este ano já fez ao Manchester City, equipa à qual venceu por duas vezes este ano. A seu favor, refira-se, o conjunto de Nuno Espírito Santo tem o passado recente na Premier League, prova onde apenas não venceu em dois dos últimos 19 jogos.



O 'problema' principal é que do outro lado estará um Liverpool invencível em toda a linha, com 39 partidas consecutivas sempre no campeonato, numa longa sequência que dura já desde os primeiros dias do ano passado, na qual derrotou precisamente este Wolves por duas ocasiões - a mais recente em dezembro, por escassos 1-0.

CÓD 152 Wolverhampton 5 Empate 3.7 Liverpool 1.62