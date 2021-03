Wolverhampton-Liverpool: reds procuram dar sapatada na crise frente a 'cliente' de boa memória

A viver um dos seus piores momentos no plano interno da história recente, com seis derrotas nos últimos sete jogos, o Liverpool visita esta segunda-feira o reduto do sempre perigoso Wolverhampton, numa partida da 29.ª jornada da Premier League na qual se enfrentarão o 12.º e o 8.º colocado, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, com 43 pontos, o Liverpool vem na tal má sequência interna, mas curiosamente chega a este jogo vindo de uma vitória moralizadora diante do RB Leipzig, para a Liga dos Campeões. O problema dos reds é que o 'mindset' interno parece ser totalmente distinto e até Jurgen Klopp já o colocou em causa. Ainda sem Joel Matip, Virgil van Dijk, Joe Gomez e Jordan Henderson, o Liverpool tentará manter o bom registo direto com este Wolves, uma equipa à qual venceu nos últimos quatro duelos a quem marca há dez partidas seguidas. No jogo mais recente, em dezembro, os reds golearam em Anfield por 4-0.



Quanto ao Wolverhampton, a equipa mais portuguesa da Premier League, está quatro posições abaixo do Liverpool na tabela e tem menos 8 pontos, sendo que nos últimos três jogos não conseguiu vencer. No que a jogadores diz respeito, Nuno Espírito Santo apenas não poderá contar com Raúl Jiménez, um ausente de longa data, havendo dúvidas ainda quanto a Marçal e Daniel Podence.

CÓD 150 Wolverhampton 4.66 Empate 3.58 Liverpool 1.69