Wolverhampton-Man. United: uma equipa dirá adeus à Taça de Inglaterra

Wolverhampton e Manchester United defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra, num encontro que irá ditar o afastamento de uma das equipas da prova.



Os wolves, orientados por Nuno Espírito Santo, tal como os red devils, irão realizar a primeira partida para a prova nesta temporada.



No registo recente de cada uma das equipas, destaque para o facto do Wolverhampton ter perdido três dos últimos cinco jogos disputados, ao passo que o Manchester United venceu três e perdeu dois.



Relativamente ao confronto direto entre as duas equipas, destaque para dois triunfos do Wolverhampton contra apenas um dos red devils, tendo as equipas empatado ainda por duas ocasiões.

CÓD 177 Wolverhampton 2.19 Empate 3.06 Manchester Utd. 2.83