Wolverhampton-Manchester City: equipa de Nuno procura voltar a fazer das suas

Equipa habituada a dar trabalho extra aos grandes do futebol inglês, o Wolverhampton tenta esta sexta-feira voltar a surpreender, quando pelas 19:45 receberem no Molineux a visita do Manchester City, o terceiro colocado da tabela.



Oitavo com 27 pontos, o conjunto de Nuno Espírito Santo entra em campo com menos 11 pontos do que o seu opositor, mas nem isso parece atemorizá-lo, especialmente porque até ao momento apenas por duas vezes perdeu na Premier League enquanto visitado. Para mais, na memória do Wolves está o encontro da primeira volta, disputado em outubro, quando de forma surpreendente bater os citizens, fora de casa, por 2-0. Aliás, desde que voltou à elite, o Manchester City apenas venceu um dos quatro encontros já disputados, tendo os outros dois terminado em empates.



No que a jogadores diz respeito, Nuno Espírito Santo tem o seu plantel praticamente na máxima (há a apenas a notar as ausências prolongadas de Willy Boly e Morgan Gibbs-White), ao passo que Guardiola conta com as baixas de Leroy Sané, Aymeric Laporte, John Stones e David Silva.



Relativamente a estatísticas, de referir que os últimos nove encontros do Man. City na Premier League tiveram pelo menos três golos, sendo que em 16 dos últimos 19 os de Guardiola marcaram pelo menos dois golos. Dados positivos também para o Wolves, que perdeu apenas um dos últimos 13 encontros do campeonato...

CÓD 137 Wolverhampton 5.99 Empate 4.21 Manchester City 1.36