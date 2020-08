Wolverhampton-Olympiacos: duelo em português na Liga Europa

Quase cinco meses depois de terem disputado a primeira mão - com um empate (1-1) no marcador -, Wolverhampton e Olympiacos encontram-se esta quinta-feira em solo inglês para a disputa do segundo encontro dos oitavos de final da segunda prova de clubes da UEFA, num duelo no qual os ingleses entram em campo com a vantagem de terem marcado um golo fora.



Sem jogar de forma oficial há duas semanas, o Olympiacos chega a este encontro mais descansado e moralizado pelo facto de ter cumprido o seu objetivo de ser campeão grego, ao passo que os ingleses entram em campo depois de uma semana de paragem e com o duplo golpe de terem falhado o acesso à Liga Europa do próximo ano - foram sétimos no campeonato e depois não contaram com a 'ajuda' do Chelsea na final da Taça de Inglaterra.



Ainda assim, a verdade é que os lobos entram em campo na máxima força - contando com os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, Daniel Podence, João Moutinho, Pedro Neto e Diogo Jota -, ao passo que o Olympiacos terá de segurar o ímpeto contrário sem a ajuda de Rúben Semedo, defesa português que foi expulso logo aos 28' da primeira mão - sem Semedo, refira-se que o Olympiacos tem disponíveis José Sá e Cafú.



Mas como nem tudo é mau, refira-se que os gregos perderam apenas quatro dos jogos que disputaram esta época fora de portas, três deles nas provas europeias. Quanto ao Wolves, tem cinco desaires caseiros esta época, diante de Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal e Sp. Braga.

CÓD 108 Wolverhampton 1.72 Empate 3.55 Olympiacos 5.19