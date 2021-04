Wolverhampton-Sheffield United: último visita armada lusa

Último da tabela da Premier League, e já condenado a descer de divisão, o Sheffield United visita este sábado o reduto do Wolverhampton, numa partida da 32.ª jornada da prova na qual terá pela frente o 12.º colocado.



Vindo de uma vitória, que travou uma série de seis jogos seguidos sem ganhar, a equipa de Nuno Espírito Santo (e companhia lusa) entra em campo de certa forma moralizada e nada melhor do que prolongar a sua sequência diante de uma equipa que leva cinco derrotas seguidas e que apenas num desses jogos conseguiu marcar.



Na primeira volta, em setembro, o Wolves venceu fora por 2-0, algo que tentará repetir agora em casa, numa partida na qual terá como baixas Raúl Jiménez, Jonny, Rúben Neves, Willy Boly, Marçal e, mais recentemente, Pedro Neto.



Do lado do Sheffield, refira-se, a situação é bem mais complicada, já que são baixas Chris Basham, Jack O'Connell, Jack Robinson, Jack Rodwell, Billy Sharp e Sander Berge.

CÓD 128 Wolverhampton 1.66 Empate 3.36 Sheffield Utd. 5.32