Wolverhampton-Southampton: armada portuguesa procura voltar a vencer

No fecho da jornada 9 da Premier League, Wolverhampton e Southampton encontram-se no Molineux, numa partida na qual estarão em confronto duas formações separadas por 3 pontos e cinco posições. Vantagem para os forasteiros nesse particular, com os 16 pontos que valem por agora o 4.º posto, em contraste com os 13 do Wolves, que é 9.º.



Uma diferença que acabou por ser desenhada na última ronda antes da paragem para as seleções, onde o Wolverhampton perdeu e o Southampton ganhou. Nessa partida, diante do Newcastle, os saints chegaram ao terceiro jogo seguido a ganhar e o sexto sem perder. Por outro lado, em cinco desses duelos foi mesmo a primeira equipa a marcar e a equipa que chegou ao descanso na frente.



Quanto ao Wolves, a equipa mais portuguesa da Premier League vem da tal derrota diante do Leicester, que na altura travou uma fase positiva de quatro jogos seguidos sem perder. Uma sequência na qual se foi também construíndo outra, a dos golos, que aponta para que nenhum dos últimos cinco duelos tenha tido mais do que 2 no marcador.



E por falar em golos, note-se que nos últimos três confrontos diretos houve tentos de ambas as equipas, havendo por agora ligeira vantagem do Wolverhampton desde 2018, com duas vitórias e uma derrota. Na época passada, por exemplo, o Wolves venceu por 3-2 fora de casa e empatou no seu reduto.



A fechar, um olhar aos ausentes de ambas as equipas: Jonny, Marçal e Conor Coady desfalcam o Wolverhampton; Danny Ings e Mohammed Salisu ficarão de fora no Southampton, isto numa lista na qual se podem ainda juntar Ryan Bertrand, James Ward-Prowse, William Smallbone e Ibrahima Diallo.

CÓD 138 Wolverhampton 2.23 Empate 3.11 Southampton 3.15