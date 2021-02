Wolverhampton-Southampton: embate da Taça de Inglaterra

Vindo de dois jogos seguidos sem perder, com um empate diante do Leicester e vitória sobre o Arsenal, o Wolverhampton tenta esta quinta-feira dar seguimento a essa boa fase, defrontando pelas 17h30 o Southampton, numa partida dos oitavos-de-final que colocará frente a frente duas equipas que na tabela da Premier League estão separadas por dois pontos e duas posições - a vantagem neste particular é dos Saints.



Com quatro derrotas seguidas, e com registo incrível de 16 golos sofridos e apenas 3 marcados, o Southampton está a viver a sua pior fase da temporada, algo que é agravado pelo longo rol de ausentes, onde entram Theo Walcott, Ibrahima Diallo, Michael Obafemi, William Smallbone, Alexandre Jankewitz e Takumi Minamino.



Olhando ao confronto direto, o Wolverhampton não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante do Southampton, uma equipa à qual marcou sempre nos últimos nove duelos. Ainda assim, note-se que os saints marcaram também em seis deles. No mais recente, disputado em novembro, viu-se um empate a um golo no reduto da equipa de Nuno Espírito Santo. Como será desta vez?

CÓD 190 Wolverhampton 2.31 Empate 3.12 Southampton 2.99