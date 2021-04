Wolverhampton-West Ham: armada lusa tenta travar má sequência

Com João Moutinho em dúvida e Rui Patrício à espreita do regresso, o Wolverhampton recebe esta segunda-feira a visita do West Ham, numa partida da 30.ª jornada da Premier League na qual terá a complicada missão de travar a equipa sensação da temporada.



Quinto colocado, com 49 pontos, o conjunto londrino está praticamente na máxima força para este embate, no qual tentará um retorno às vitórias no pós seleções, depois de duas partidas seguidas sem ganhar.



Quanto ao Wolves, 13.º com 35 pontos, vem também de uma série sem ganhar, no caso de quatro partidas, sendo que em três delas o resultado teve sempre menos do que 3 golos. Por outro lado, apesar de ter Rui Patrício em evidência, o Wolves foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete jogos.



Quanto ao confronto direto, curiosamente aí há um dado inverso o Wolves foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos - no único em que não o fez, na primeira volta, perdeu por claros 4-0. Aliás, esse jogo foi também uma das exceções à regra quanto ao total de golos - apenas dois dos últimos oito tiveram pelo menos 3 tentos.

CÓD 169 Wolverhampton 2.83 Empate 2.98 West Ham 2.51