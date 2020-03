WS Wanderers-Sydney FC: duelo à porta fechada

Com o país a começar a sentir os efeitos do surto do coronavírus, WS Wanderers e Sydney FC encontram-se na madrugada de sábado num duelo da 24.ª jornada da A-League, disputado à porta fechada, que colocará frente a frente o oitavo e o primeiro colocados, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto visitante vem numa sequência de duas vitórias nos últimos quatro encontros, ainda que fora de casa até esteja em bom momento, já que nos últimos cinco venceu quatro e empatou um. Quanto aos da casa, ganharam somente dois dos últimos cinco encontros, sendo que em casa o registo é ainda pior, com apenas uma vitória nos últimos cinco duelos.



Ainda assim, a história faz os WS Wanderers sorrir, já que nos três duelos mais recentes ante o Sydney FC conseguiu duas vitórias e um empate. Será uma tendênca para manter?



CÓD 142 WS Wanderers 2.96 Empate 3.13 Sydney FC 1.93