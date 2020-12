Yekaterinburg-Salavat Ufa: visitantes em bom momento

A poucas horas da noite de Natal, a tarde na Rússia é de ação no gelo, com um vários embates da KHL. Um deles envolve o Yekaterinburg e o Salavat Ufa, duas equipas que chegam a este jogo colocados na zona intermédia da Conferência Este, com 42 e 45 pontos, respetivamente.



Em melhor posição, no quinto posto, o Salavat Ufa chega a este jogo com cinco vitórias nos últimos dez jogos, mas com dois triunfos consecutivos, ao passo que os da casa estão claramente num momento bem distinto, com apenas um sucesso na última dezena de partidas.



No que ao confronto direto diz respeito, note-se que este será o quinto jogo do ano civil entre estas duas equipas, havendo por agora três vitórias do Yekaterinburg, contra duas do Salavat Ufa. Nos dois jogos mais recentes, ambos esta temporada, houve uma vitória para cada lado, ambas conseguidas pelas equipas visitantes. Irá essa tendência manter-se?

CÓD 353 Yekaterinburg 2.16 Empate 3.87 Salavat Ufa 2.56