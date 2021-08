Yoshihito Nishioka-Jack Sock: norte-americano levou a melhor no último duelo

Yoshihito Nishioka e Jack Sock defrontam-se, esta terça-feira, pelas 19:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o US Open, num encontro que colocará frente a frente os atuais números 69 e 184, respetivamente, do ranking mundial ATP.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todos os torneios em que os dois tenistas estiveram recentemente inseridos, de notar que Yoshihito Nishioka registou três vitórias (Feliciano Lopez, Egor Gerasimov e Ricardas Berankis) e duas derrotas (Frances Tiafoe e Lloyd George Harris), enquanto que Jack Sock somou dois triunfos (Ricardas Berankis e Yoshihito Nishioka) e três desaires (John Isner, Rafael Nadal e Alexei Popyrin).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do norte-americano, uma vez que venceu três dos quatro duelos até ao momento disputados entre os dois tenistas, com o japonês a levar a melhor no restante embate entre os dois profissionais, que teve lugar em Newport.