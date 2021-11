Young Boys-Atalanta: hora de jogar as últimas cartadas

CÓD 112 Young Boys 3.85 Empate 3.9 Atalanta 1.74

Encontro do Grupo F da Champions, com os suíços do Young Boys a receberem esta terça-feira a visita da Atalanta, numa partida na qual ambas as equipas jogarão as suas fichas, tanto para continuar na prova máxima da UEFA como eventualmente conseguir a repescagem para a Liga Europa.Com 3 pontos, o Young Boys está em último e terá muitas dores de cabeça, já que a lista de ausentes conta com nove jogadores, incluindo Jean-Pierre Nsame, Joel Monteiro ou Cédric Zesiger. Para piorar as coisas, os helvéticos levam quatro jogos seguidos sem ganhar, sendo que nos últimos dez somente venceram 3. Por outro lado, levam sete duelos seguidos a sofrer - marcaram em seis deles... -, sendo que em seis deles foram mesmo a primeira equipa a sofrer e ao intervalo já perdiamQuanto à Atalanta, leva seis jogos seguidos sem perder, mas já nove sempre a sofrer. Nesses nove duelos a turma de Bérgamo também conseguiu marcar. Neste jogo a lista de baixas é bem mais curta do que a dos suíços, já que conta apenas com Robin Gosens, Matteo Lovato e Hans Hateboer.Na primeira volta, em setembro, os italianos venceram em casa por 1-0. Como será agora em solo helvético?