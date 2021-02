Young Boys-Bayer Leverkusen: promessa de golos na Alemanha

A viver uma excelente fase no plano interno, com dez jogos seguidos sem perder e oito vitórias consecutivas, o Young Boys recebe esta quinta-feira a visita do Bayer Leverkusen, uma equipa que em teoria será favorita mas que no passado recente parece estar a viver uma fase de alguns altos e baixos.



Atualmente em quinto na Bundesliga, os farmacêuticos chegam a este jogo vindos de um empate diante do Mainz e de uma goleada frente ao Estugarda, mas a verdade é que desde o início de 2021 têm andado em altos e baixos, com cinco derrotas em dez duelos - e apenas três triunfos para reportar.



Para piorar a situação dos alemães, há cinco baixas para este jogo - todas elas já de longa data (Julian Baumgartlinger, Paulinho, Santiago Arias, Mitchell Weiser e Karim Bellarabi) - aos quais se pode ainda juntar o habitual titular da baliza Lukás Hrádecky.



Ainda assim, a verdade é que o Young Boys também terá muitas dores de cabeça, igualmente com cinco baixas a reportar: Esteban Petignat, Vincent Sierro, Christopher Martins, Mohamed Ali Camara e Jean-Pierre Nsame. De todos, refira-se, a maior baixa será a deste último, que tem sido o goleador de serviço da equipa de Berna.



Olhando agora a estatísticas, em jogos de Liga Europa o Bayer Leverkusen venceu nos últimos quatro duelos que disputou, tendo sempre marcado pelo menos 3 golos. Em três deles, refira-se, os alemães já venciam ao intervalo e ampliaram a vantagem no segundo tempo. Por outro lado, em seis dos últimos sete duelos da equipa alemã nesta Liga Europa viram-se pelo menos 3 golos.



Olhando aos dados mais globais, o Young Boys leva cinco jogos seguidos a ser a primeira equipa a marcar e aquela que ao intervalo já vencia - nesses cinco duelos quatro deles tiveram 3 golos pelo menos. Quanto ao Bayer Leverkusen, olhando essencialmente aos golos, leva já onze duelos consecutivos a sofrer, o que deixa a indicar uma debilidade defensiva que pode aqui voltar a notar-se.

CÓD 113 Young Boys 3.17 Empate 3.55 B. Leverkusen 2.04