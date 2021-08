Young Boys-Ferencváros: equipas já com bom andamento

Já com muito andamento neste arranque de época, Young Boys e Ferencváros iniciam esta quarta-feira a disputa por um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, numa primeira mão de um playoff que será a tábua de salvação, principalmente financeira, para ambas as equipas.



Os suíços já têm oito jogos disputados esta temporada, tendo por agora quatro triunfos, três empates e uma derrota. Nesta Champions já superaram duas rondas, deixando pelo caminho o Slovan Bratislava e o Cluj.



Quanto ao Ferencváros, tem também os mesmos oito encontros disputados, mas neste caso com seis vitórias e duas derrotas. Na Champions disputou três rondas, tendo afastado Prishtina, Zalgiris e, mais recentemente, o Slavia Praga. No registo, refira-se, a turma húngara marcou 13 golos e sofreu apenas 3 nesta Champions, ao passo que os suíços em quatro jogos marcaram 7 e sofreram 4.

CÓD 154 Young Boys 1.48 Empate 3.6 Ferencvaros 5.4