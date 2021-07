Young Boys-Slo. Bratislava: equipas disputam um lugar na 3.ª pré-eliminatória da Champions

Young Boys e Slovan Bratislava defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 19h15 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma eliminatória que se encontra empatada após o 0-0 na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Young Boys registaram duas vitórias (Feyenoord e Luzern), dois empates (Estrasburgo e Slovan Bratislava) e uma derrota (Altach), enquanto que o Slovan Bratislava somou dois triunfos (Shamrock Rovers e L. Mikulas), dois empates (Zlin e Young Boys) e um desaire (Shamrock Rovers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Young Boys, equipa que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas equipas, com o Slovan Bratislava a não conseguir melhor do que um empate a zeros.