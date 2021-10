Young Boys-Villarreal: espanhóis à procura dos primeiros três pontos

Young Boys e Villarreal defrontam-se, esta quarta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão separadas por dois pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, os Young Boys posicionam-se no segundo lugar do Grupo F, com três pontos, fruto de uma vitória e uma derrota, enquanto que o Villarreal encontra-se no quarto e último posto, com apenas um ponto somado, após um empate e um desaire até ao momento na prova milionária.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Young Boys registaram três vitórias (Lausanne, St. Gallen e Servette), um empate (Luzern) e uma derrota (Atalanta), ao passo que o Villarreal somou dois triunfos (Elche e Betis), um empate (Real Madrid) e dois desaires (Manchester United e Osasuna).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de esta ser a primeira vez que as duas equipas se irão defrontar.

Destaque ainda para a ausência do avançado português Joel Monteiro, dos Young Boys, que se encontra a recuperar de uma lesão no joelho.