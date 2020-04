Yunost Minsk-Shakhter Soligorsk: campeão à vista na Bielorrússia

Com três vitórias em quatro jogos já disputados na final do playoff do campeonato bielorrusso de hóquei no gelo, o Yunost Minsk pode esta sexta-feira festejar o título de campeão nacional, bastando para tal conseguir o triunfo na receção ao Shakhter Soligorsk.



Naquele que será o quinto duelo da final destes playoff, o conjunto de Minsk jogará aqui o seu primeiro 'championship point', moralizado pelas duas vitórias conseguidas fora de casa nos jogos mais recentes, o último dos quais com esclarecedores 3-0. Aliás, curiosamente a única derrota foi sofrida enquanto equipa visitada, ao perder por 3-2 no jogo 2 desta final.



De notar que, caso consiga vencer, o Yunost Minsk conseguirá o seu nono título, o segundo de forma consecutiva.

CÓD 150 Yunost Minsk 1.42 Empate 4.13 Shak. Soligorsk 4.4