Yunost Minsk-Shakhtyor Soligorsk: Arranca a luta pelo título

Dia de decisões no campeonato bielorrusso de hóquei no gelo, a Extraliga, com Yunost Minsk e Shakhtyor Soligorsk a defrontarem-se esta sexta-feira numa primeira partida da final do playoff no qual ambos os conjuntos tentarão começar bem para dar um passo importante rumo ao título.



Segundo colocado na fase regular, com 58 pontos, o Yunost Minsk encara esta decisão com vantagem teórica por ter o factor casa do seu lado, isto numa ronda na qual terá pela frente uma equipa que foi a terceira mais forte na fase regular, com 49 pontos.



No caminho até esta final, refira-se, o Soligorsk conseguiu já o inesperado, ao deixar pelo caminho o favorito Neman Grodno nas meias-finais, com 4-3, isto depois de nos quartos-de-final ter afastado o Zhlobin. Quanto ao Yunost, teve tarefa bem mais facilitada, já que nas 'meias' despacou o Dinamo Maladzyechna por 4-1, isto depois de ter ganho por 4-2 ao Lokomotiv Orsha.



De notar que este será o sétimo jogo do ano entre estas daus equipas, sendo qeu até agora há um balanço de quatro triunfos do Yunost Minsk e três do Shakhtyor Soligorsk.

CÓD 101 Yunost Minsk 1.76 Empate 3.21 Shak. Soligorsk 3.39