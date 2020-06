Zaglebie Lubin-Korona Kielce: fase regular perto do final na Polónia

A duas jornadas do final da fase regular do campeonato polaco, Zaglebie Lubin e Korona Kielce encontram-se esta terça-feira em Lubin, numa partida da 29.ª ronda na qual estarão frente a frente duas formações colocadas na metade inferior da tabela, no 10.º e 14.º postos, respetivamente.



Com 37 pontos, o Zaglebie Lubin chega a esta partida ainda sem derrotas nesta retoma - um empate a três e uma vitória por 3-0 -, ao passo que o Korona Kielce já venceu e perder, tendo também marcado e sofrido em ambas as partidas.



De notar que estas duas equipas têm-se encontrado de forma regular nos últimos tempos, havendo a particularidade de nos últimos nove se terem registado dois ou menos golos. Na primeira volta, por exemplo, houve vitória por 1-0 do Korona Kielce, tal como no jogo da Taça, disputado umas semanas antes, no caso com triunfo do Zaglebie Lubin.