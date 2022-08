Zalgiris-Bodø/Glimt: noruegueses com vantagem ampla

CÓD 106 Zalgiris 4.25 Empate 3.6 Bodø/Glimt 1.76

Depois da goleada conseguida em casa, por 5-0, o Bodø/Glimt visita esta terça-feira o reduto dos lituanos do Zalgiris, numa partida da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões na qual apenas uma verdadeira tragédia fará os noruegueses deixarem escapar uma vantagem tão ampla.De resto, o Bodø/Glimt está verdadeiramente numa fase diabólica, com cinco vitórias seguidas em todas as provas, com 27 golos marcados e somente 1 sofrido. Uma fase impressionante na qual entram dois jogos de Champions e três do campeonato local, onde de momento é 3.º colocado, com 34 pontos.Quanto ao Zalgiris, é líder no seu campeonato, com 44 pontos, os mesmos que o segundo colocado, mas com quatro partidas em atraso. Grande parte desses duelos adiados devido à presença nesta Champions, com exceção do último fim de semana, onde conseguiram bater o Banga Gargzdai, por 2-1.De notar que este será o quinto duelo entre estas duas equipas, havendo a particularidade do Bodø/Glimt ter vantagem total: três vitórias e um empate, com 11 golos marcados e 3 sofridos. Irá a tendência inverter?