Zalgiris Kaunas-Alba Berlim: visitantes seguem em fase vitoriosa

Zalgiris Kaunas e Alba Berlim defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 21. ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações com a obrigatoriedade de vencer para escapar aos últimos lugares da tabela classificativa.



À entrada para esta ronda, o Zalgiris Kaunas posiciona-se no 16.º lugar, com seis triunfos e 14 derrotas, ao passo que o Alba Berlim é 14.º classificado, com sete triunfos e 13 derrotas.



Nos últimos cinco encontros realizados, o Zalgiris Kaunas registou três triunfos (Bayern, Maccabi Tel Aviv e Estrela Vermelha) e duas derrotas (Real Madrid e Panathinaikos), o mesmo registo que o Alba Berlim - bateu o Baskonia, Olympiacos e Estrela Vermelha e perdeu com Valencia e Maccabi Tel Aviv.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Alba Berlim contra dois do Zalgiris Kaunas. Como será neste novo confronto?