Zalgiris Kaunas-Baskonia: duelo de fundo da tabela na Euroliga

CÓD 370 Zalgiris Kaunas 1.63 Empate 13.5 Baskonia 2.4

Aí está mais um jogo da Euroliga, Zalgiris Kaunas e Baskonia encontram-se esta quinta-feira em solo lituano, numa partida que colocará frente a frente duas formações que até ao momento não registam uma temporada globalmente positiva ao cabo de 12 jornadas.Em pior posição estão os lituanos, com apenas duas vitórias, mas a verdade é que esses triunfos surgiram nas últimas semanas, pelo que o moral pode estar em crescendo. Já o Baskonia tem quatro tirunfos, ainda que nos últimos seis duelos tenha apenas conseguido um.Olhando a estatísticas, e ampliando a análise aos jogos de todas as provas, o Zalgiris Kaunas tem uma média de 79 pontos nos seus últimos dez duelos, ao passo que o Baskonia chegou aos 73 de média. Há ainda a destacar o facto de ambas as equipas normalmente começarem mal os jogadores: em cinco dos últimos sete o Zalgiris Kaunas perdia ao intervalo; em oito dos últimos dez o Baskonia também estava atrás ao descanso.A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos dá uma média pontual de 154 pontos analisando a última dezena de jogos - 76 do Zalgiris Kaunas e 78 do Baskonia. Nos duelos mais recentes, analisando os quatro últimos, houve dois triunfos para cada lado, o que nos mostra um equilíbrio de forças interessante tendo em vista este embate.