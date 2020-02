Zalgiris Kaunas-EA7 Milano: último esforço de olho no playoff

Ainda com dúvidas relativamente à realização da partida, tudo por causa da questão do coronavírus, Zalgiris Kaunas e EA7 Milano devem encontrar-se esta sexta-feira em solo lituano, numa partida da 26.ª jornada da Euroliga no qual ambos os conjuntos jogam as derradeiras fichas ainda tendo em vista um eventual acesso ao playoff.



12.º colocado, com dez vitórias e quinze derrotas, o conjunto lituano entra num momento bem positivo, com três vitórias consecutivas enquanto equipa visitada nesta Euroliga, ao passo que os italianos, uma posição acima e com mais uma vitória, vai já em cinco desaires consecutivos enquanto visitante nesta prova.



Na primeira volta, em Itália, o Milano venceu por 85-81.