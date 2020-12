Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe: ação na Euroliga

Encontro da sempre competitiva Euroliga, com o Zalgiris Kaunas a receber na Lituânia a visita do Fenerbahçe, num embate em que estarão frente a frente o 11.º e o 14.º colocados, respetivamente.



Com seis vitórias e sete derrotas até ao momento, o conjunto lituano entra em campo vindo de uma derrota que travou uma má sequência nesta Euroliga, ao passo que os turcos, por seu turno, entram em campo vindos de duas derrotas seguidas, um registo que os coloca uns degraus abaixo, com cinco triunfos e oito desaires.



No que a estatísticas diz respeito, note-se que os últimos dez jogos do Zalgiris Kaunas tiveram um total de 154 pontos (80 deles apontados pelos lituanos), ao passo que os dos turcos contaram com 159 no total e 78 marcados pela equipa de Istambul.



Em relação ao confronto direto, os últimos seis jogos mostram uma vantagem do Fenerbahçe, com quatro vitórias, ainda que no duelo mais recente, há mais de uma no, tenham perdido por 79-76 em casa. Esse 'score', refira-se, surge em linha com a média pontual da última dezena de jogos, que se fixa nos 153 pontos.

CÓD 369 Zalgiris Kaunas 2.09 Empate 10.35 Fenerbahçe 1.78