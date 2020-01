Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel-Aviv: em diferentes polos da tabela

Zalgiris Kaunas e Maccabi Tel-Aviv defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro entre duas equipas em sequências completamente distintas no que toca aos últimos resultados obtidos na prova.



Nos últimos cinco jogos, a formação da Lituânia perdeu quatro encontros, diante do CSKA Moscovo, Valencia, Anadolu Efes e Khimki M., tendo vencido a última partida que realizou, frente aos alemães do Bayern Munique. Já a formação isrealita venceu quatro dos últimos cinco jogos realizados para a prova - Bayern Munique, CSKA Moscovo, Zenit São Petersburgo e Panathinaikos -, tendo perdido apenas um - o último - com o Anadolu Efes.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para a superioridade do Zalgiris Kaunas, com quatro triunfos contra apenas um do Maccabi Tel-Aviv. Como será desta vez?